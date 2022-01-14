Возрастные ограничения: Психологи назвали 10 фраз, которые никогда нельзя говорить детям Некоторые из них могут не только травмировать ребёнка, но и перечеркнуть всю дальнейшую жизнь. 13 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Когда дело касается воспитания детей, поговорка "слово не воробей" приобретает особенный смысл. Часто родители, выпаливая что-нибудь в состоянии аффекта, формируют душевную рану на всю жизнь. Исследование Imperial Valley College показало , что небрежность, грубости и необдуманные слова, сказанные взрослыми в адрес их детей, имеют долгосрочные разрушительные последствия. И это уже не теоретические выкладки психоаналитиков — доказательная база основывается на результатах сканирования мозга.

В первую очередь под удар попадает гиппокамп, именно эта область мозга отвечает за память, стрессоустойчивость, эффективное решение поставленных задач. Человек с поражённым гиппокампом не может стать ни успешным, ни счастливым. Также негативные, токсичные фразы запускают нежелательные сценарии.

"Я ради тебя пожертвовал(а), а ты..."

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Финский психолог Яни Саапанен ещё в 90-х определил, что если воспитательный процесс заходит в тупик, то отношения родителей и детей начинают сводиться к вопросу рентабельности. Таким способом взрослые дают понять, что ребёнок не оправдывает возложенных надежд и фактически обнуляет все расходы родителей. Саапанен пришёл к выводу, что существует два варианта развития событий: ребёнок вырастет несчастным неудачником или реализует себя в какой-то области (мамин балет, папин футбол), компенсируя комплексы родителей, но счастливым также не станет. Если родительство рассматривается лишь как способ вложения средств и сил с надеждой сорвать куш, то, по словам Саапанена, стоит хорошо подумать, зачем на самом деле люди становятся родителями. Дети, по словам Саапанена, не собственность и не актив, а воспитать счастливого ребёнка не менее важно, чем вырастить достойного члена общества.

"Посмотри на себя, на кого ты похож(а)"

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В работах известного детского психолога Габора Матэ нередко встречаются примеры, когда родители любят указывать своим детям, как они должны выглядеть, на кого они должны быть похожи. Такие люди часто приводят в качестве примера соседских отпрысков или однокашников. Матэ неоднократно замечал, что поведение, стиль и установки ребёнка — следствие воспитания на самых ранних этапах, а дети, как известно, лучше всего копируют ближайших взрослых. Вместе с этим ребёнок, хоть он экономически и психологически пока зависим от родителей, совершенно новая личность, а не гибрид предков. Нужно учить его самостоятельности и критичности мышления, независимости во взглядах. Если его всё время с кем-то сравнивать, пенять на его "чудаковатость", из него вырастет человек без собственного мнения, идеальная мишень для манипулятора.

"Да кому ты нужен, кроме нас?"

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В книгах другого известного аналитика, детского психолога Гордона Ньюфелда, много глав посвящено родителям, которые любят отзеркаливать на детей свои собственные страхи. Главный страх взрослых, по мнению Ньюфелда, состоит в том, что однажды их дети вырастут и выпорхнут из родного гнезда. Одинокая старость, когда "некому стакан воды подать", так и маячит впереди. И она совсем не похожа на свет в конце тоннеля. Гордон Ньюфелд писал, что стремясь привязать ребёнка к себе путём обесценивания его связей с внешним миром и другими людьми, путём унижения и внушения чувства беспомощности, родители формируют эмоционального калеку, невротика, мизантропа. Не исключено, что фраза "Ну кому ты нужен, кроме нас?" ещё отразится на его/её личной жизни. Вместо этого Ньюфелд советует развивать с детьми дружеские отношения, чтобы ребёнок ощущал некую связь, которая со временем перерастает в сильную любовь взрослого человека.

"Ты типичный отец", "Ты так похожа на свою мамашу"

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Детский психолог Элейн Мазлиш в нескольких книгах писала, что умение отыгрываться за недостатки партнёра на детях — излюбленное занятие несчастливых в браке взрослых. Фраза-проекция, которая намекает на неполноценность его биологического родителя, ранит ребёнка в самое сердце, а взрослому же лишь на время даёт иллюзию облегчения. Вменяемое сходство при этом мнимо: раз что-то пошло не так, значит, это вина непутёвого отца / легкомысленной матери. Такая фраза даёт ложную установку, обрекает ребёнка на ближайшие пару десятков лет поиграть в игру: "Я не такой, как мой родитель, я лучше". Это сильно сужает горизонт человека, лишает многих приятных жизненных перспектив, в лучшем случае заставляет тратиться на психотерапевтов и антидепрессанты.

"Ты думаешь только о себе"

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Детский британский психолог Джон Боулби, много лет изучавший привязанности детей к родителям (и наоборот), писал, что попытка принизить личное счастье ребёнка может ударить по больному — по семейным узам. Эту ошибку Боули разбирал на примере старомодной манеры воспитания, когда ребёнок, отбившийся от коллектива, считался изгоем и единоличником.

Боули выяснил, что "думать о себе" необходимо даже детям. 60% проблем в личной жизни, в деловых отношениях, в карьерном росте связаны с тем, что родители приучили "не быть эгоистом", "не сильно порхать по жизни", замучили ребёнка басней про стрекозу и муравья. Человек, которого долго и упорно стыдили, что он "думает только о себе", вырастет жертвой манипуляции и лохотронов, мальчиком для битья, жилеткой для слёз посторонних людей, партнёром в созависимых отношениях, носителем "стокгольмского синдрома". Кем угодно, но не счастливым, полноценным, успешным человеком.

"Держи и оставь меня/нас в покое"

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Пионер в области исследований привязанности, психолог Мэри Эйнсворт много лет назад заключила, что таким способом обычно пытаются откупиться от детей. Жвачкой, мороженым, деньгами. Папа работает в своём кабинете, сын пристал с каким-то своим вопросом. Чтобы он не мешал, ему дают "отступные": "На, иди, купи себе что-нибудь, только с глаз долой". Родители решили уединиться, говорят сыну/дочери: "Держи деньги, сходи с друзьями/подружками в кино". Такой подход порождает потребительскую установку, к тому же дети начинают воспринимать себя как обузу, от которой хотят поскорее избавиться. Но самое главное — это рубит сук, на котором сидят сами взрослые. Когда дети, приученные "исчезать за вознаграждение", подрастут, между ними и родителями может возникнуть отчуждение. Фраза "Не мешай" и какая-либо награда должны присутствовать в разных актах пьесы "Взросление".

"Здесь нет ничего твоего"

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Детский психолог Жан Пиаже много лет назад описал "теорию пятиминутного разрушения", когда родители буквально уничтожают доверие между ними и ребёнком. Сделать это, по мнению Пиаже, удавалось всего одной фразой: "У тебя в этом доме нет ничего своего. Всё купили мы". Взрослые, по мнению опытного детского психолога, обнуляют его существование, заведомо зная, что школьник не может заработать себе на квартиру, даже если хочет покинуть родительский дом. По словам другого психолога, Сиднея Бажу, такое поведение с элементами психологического прессинга развивало в детях синдром дефицита внимания, тревожные расстройства и чувство отчуждения — последнее, по мнению Бажу, напрямую влияло на желание детей на как можно более долгий срок отказаться от любых контактов с родителями.

"Тебя родили случайно" или "Мы вообще тебя не хотели"

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Основатель детской психологии Майкл Раттер написал множество книг, в которых всегда прослеживалась одна мысль: думать о том, принесут дети счастье в семью или, наоборот, станут предметом раздражения, нужно на этапе выбора партнёра. Фразы о случайном рождении ребёнка, сказанные в тот момент, когда формируется личность человека, оставляют глубокий, незаживающий шрам. Это, по мнению Раттера, приводит к развитию комплекса неполноценности, из-за которого у ребёнка могут даже развиться психические заболевания — шизофрения и депрессия. Восстановить ребёнка после такой травмы почти невозможно: даже если терапия поможет снять острую фазу, то в глубине души дети всегда будут помнить самые страшные слова, сказанные теми, кто когда-то дал им жизнь.

"Ты должен, иначе..."

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Профессор Стэнфорда и один из столпов детской психологии последних лет Кэрол Дуэк в нескольких научных работах доказала неэффективность метода принуждения детей к труду. Страшилки, которыми кормили несколько поколений наших предков, работали в обратную сторону: на определённом этапе ребёнок понимал, что отказ и уход в оппозицию является нормальной формой противодействия. Лучше всего в таких случаях, по мнению Дуэк, работает мотивация. "Ты же хочешь купить этот велосипед? Значит мы должны сделать..." Приобщение ребёнка к созиданию и раннее приучение к ответственности воспитают гораздо более взвешенного психологически и устойчивого к раздражению человека.

"У тебя ничего не выйдет"

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Ещё в 70-х американский детский психолог Стэнли Милгрэм по заказу одного банка провёл исследование, в котором изучал детство самых успешных менеджеров. Почти все сказали ему, что на этапе взросления родители всячески поддерживали их и всегда повторяли: "Старайся достаточно хорошо, и у тебя всё получится!". Американский психотерапевт Арнольд Минделл, работавший с пациентами после кризиса 2008 года, в научной работе отметил, что "установка на неудачника", вложенная родителями ещё в детстве, может приводить к тому, что из детей вырастают закомплексованные взрослые, у которых часто наблюдаются не только психические отклонения, но и сексуальные расстройства. Такие люди чаще подвержены влиянию запрещённых веществ и быстрее попадают в зависимость от алкоголя. Чтобы этого не произошло, Минделл советует верить в своих детей, даже если очевидно, что ближайшие действия принесут им разочарование или неудачу.

Авторы Евгений Жуков