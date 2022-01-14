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Учёные из Гонконга обнаружили серьёзную опасность сушильных машин

Они предложили два варианта решения проблемы, в том числе создание специальных фильтров.

14 января, 00:33

Фото © Pixabay

Сушильные машины являются самым опасным источником загрязнения воздуха среди домашней техники. К такому выводу пришёл директор Центральной лаборатории загрязнения морской среды (SKLMP) и департамента химии в Городском университете Гонконга Кеннет Люнг.

В статье для ACS Publications он отмечает, что при работе эти машины загрязняют атмосферу микроволокнами пластика. Эта техника выбрасывает около 120 миллионов таких частиц в год.

Чтобы точно узнать масштаб вреда, Люнг и его коллеги отдельно прогнали через 15-минутный цикл сушки два вида ткани — синтетический полиэстер и натуральный хлопок. В первом случае факт загрязнения был подтверждён, а вот во втором дела обстояли лучше: несмотря на то что хлопок выбрасывает микроволокна, они не состоят из пластика, а это значит, что в дальнейшем смогут разложиться.

"После обнаружения главного источника загрязнения мы сможем начать контролировать его с помощью простых методов", отметил профессор.

Люнг предложил создать специальные фильтры, но и они не смогут полностью обезвредить синтетические материалы при их сушке в машине. В связи с этим учёный рекомендовал производителям одежды изменить политику подбора тканей.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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