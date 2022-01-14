Псаки не смогла назвать крайние сроки для деэскалации вокруг Украины
Также в Белом доме не готовы уточнить, возможны ли новые переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена.
Джен Псаки © ТАСС / AP
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не может назвать какие-либо крайние сроки для снятия напряжённости в ситуации вокруг Украины. Об этом она сказала журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о таких "крайних сроках для Москвы".
"Я не собираюсь отсюда устанавливать какие-то крайние сроки. В конечном счёте выбор в действительности за ними (за Москвой. — Прим. Лайфа)", — сказала Псаки.
Она добавила, что если Россия "собирается продолжать с вторжением на Украину", то будут серьёзные последствия, "разрушительные для экономики".
Также Псаки сказала, что пока ей нечего сказать о возможности новых личных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома сказала, что "не может ничего прогнозировать на этот счёт".
Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Кроме того, он перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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