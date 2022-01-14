Псаки не смогла назвать крайние сроки для деэскалации вокруг Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не может назвать какие-либо крайние сроки для снятия напряжённости в ситуации вокруг Украины. Об этом она сказала журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о таких "крайних сроках для Москвы".

"Я не собираюсь отсюда устанавливать какие-то крайние сроки. В конечном счёте выбор в действительности за ними (за Москвой. — Прим. Лайфа)", — сказала Псаки.

Она добавила, что если Россия "собирается продолжать с вторжением на Украину", то будут серьёзные последствия, "разрушительные для экономики".