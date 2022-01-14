Пхеньян пригрозил Вашингтону жёсткими мерами в ответ на санкции
В КНДР заверяют, что недавние пуски гиперзвуковых ракет — реализация права на самооборону страны.
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Власти КНДР предупредили США о возможности "решительных ответных мер" на решение Вашингтона ввести санкции против Пхеньяна. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Если США занимают подобную позицию конфронтации, то КНДР вынуждена будет принять более сильные и решительные ответные меры", — заявил представитель МИД КНДР.
Подчёркивается, что недавние пуски ракет были осуществлением права страны на самооборону.
Лайф напоминает, 12 января США ввели санкции против российской компании "Парсек" и семи физических лиц — директора по развитию фирмы "Парсек" (россиянина Романа Алара) и шестерых граждан КНДР, которые проживают в РФ и Китае. Госсекретарь США Энтони Блинкен в своём заявлении назвал "Парсек" ключевым источником товаров и технологий для ракетной программы Пхеньяна.
Ранее стало известно, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Он упал за пределами исключительной экономической зоны Токио. Береговая охрана Японии сообщала, что это была баллистическая ракета. При этом позднее сообщалось, что КНДР 11 января провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил своё беспокойство. Он уверен, что достичь устойчивого мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова можно только дипломатическим путём. Данный пуск стал вторым с начала года, первый был произведён 5 января.
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