Пхеньян пригрозил Вашингтону жёсткими мерами в ответ на санкции

Власти КНДР предупредили США о возможности "решительных ответных мер" на решение Вашингтона ввести санкции против Пхеньяна. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Если США занимают подобную позицию конфронтации, то КНДР вынуждена будет принять более сильные и решительные ответные меры", — заявил представитель МИД КНДР.

Подчёркивается, что недавние пуски ракет были осуществлением права страны на самооборону.