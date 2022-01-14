Губернатор Калифорнии Ньюсом отказался выпустить по УДО убийцу брата Кеннеди
Глава штата отмечает, что это преступление — одно из самых печально известных в американской истории.
Гэвин Ньюсом © ТАСС / АР
Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом отказался удовлетворить прошение об условно-досрочном освобождении для иорданца Серхана Серхана. Тот больше полувека назад убил сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди.
"Убийство господином Серханом сенатора Кеннеди является одним из самых печально известных преступлений в американской истории. После десятилетий в тюрьме он так и не смог разобраться с теми изъянами, которые заставили его убить сенатора Кеннеди", — приводит пресс-служба администрации штата слова губернатора.
В августе прошлого года комиссия штата по досрочному освобождению пришла к выводу, что 77-летний Серхан больше не опасен для общества, и отправила документы о его досрочном освобождении на подпись Ньюсому. За убийство Серхан был первоначально приговорён к смерти в газовой камере. Однако в связи с тем, что в тот год Верховный суд США признал смертную казнь противоречащей конституции страны, Серхан был затем приговорён к тюремному заключению.
Лайф напоминает, 15 декабря прошлого года США рассекретили 1,5 тысячи документов об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди. Среди них тысячи страниц различных записок, следственных отчётов и прочих материалов, подготовленных ЦРУ, ФБР, Госдепартаментом и Пентагоном. Многие из них касаются СССР и свидетельствуют о том, что спецслужбы США изучали различные версии о связи Советского Союза с убийством Кеннеди. Оставшиеся фрагменты документов планируется обнародовать 15 декабря 2022 года, но не исключено, что некоторая часть информации так и останется засекреченной после этой даты.
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