Пользователи Reddit удивились красоте российских городов

На популярном форуме Reddit активно обсуждают подборку фотографий российских городов. Пользователи отмечают, что жизнь есть и за пределами двух столиц.

В комментариях к соответствующему материалу пользователи восхитились видами Сочи, Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Новосибирска, Краснодара, Владивостока и ещё нескольких российских городов.

"Правда красивые фотографии. Я давно заметил, что красота — в глазах смотрящего. Один смотрит на обычные советские многоэтажки на фоне серого неба и видит депресняк и тосклятину. А другой — уникальную эстетику", — написал Traditional_Ad3118.

Другие же отметили красоту советской архитектуры, которая во многих городах сохранилась и по сей день.

"Да все нормальные люди понимают, что Россия чудесна. Некоторые просто не могут (или не хотят) отделить политику от природы и жителей. Мечтаю побывать в Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге и Владивостоке. И когда-нибудь моя мечта сбудется", — пишет Shimmoslav.

А вот некоторые пользователи обратили внимание на другой факт: большинство россиян сами плачутся на убогость пейзажей, но при этом не осознают того, в какой прекрасной стране живут.

"Я ещё пять лет назад увлёкся внутренним туризмом и с тех пор побывал в Питере, Казани, Сочи и в Крыму — и каждая поездка была просто восхитительной. Безумно красивые города. Теперь хочу съездить в Тулу, Екатеринбург, Новосибирск и город моей мечты — Петропавловск-Камчатский", — написал Drstglv.