Украинский экс-министр Бойко объяснил, чем грозит запуск всех энергоблоков АЭС

Включение всех 15 энергоблоков атомных электростанций Украины в нынешнем сезоне может угрожать надёжности энергоснабжения страны. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады, экс-министр энергетики Юрий Бойко.

"У нас впервые в истории Украины зимой работают 14 или 15 всех энергоблоков, которые есть в стране. Такого никогда не было. Как правило, работали 12, а три постоянно находились в ремонте, что является нормальным, потому что атомные блоки надо выводить в ремонты по срокам", — заявил Бойко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам экс-министра Украины, одновременная работа всех 15 энергоблоков представляет опасность. Бойко объяснил это тем, что, если одному или двум блокам понадобится срочный ремонт, возникнет острая необходимость в резерве, которого уже не осталось. В этом случае, подытожил Бойко, "промышленность и города могут оказаться без надёжного энергоснабжения".