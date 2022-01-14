В России решено прекратить производство ракет "Протон-М"
На смену им придёт семейство "Ангара", которое более экологично: его топливо не столь токсичное.
"Протон-М" © "Роскосмос"
Центр имени М.В. Хруничева завершит производство тяжёлых ракет-носителей "Протон-М" уже в этом году. Осталось выпустить только четыре изделия. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"В настоящее время изготовлено и находится на хранении на московской производственной площадке Центра Хруничева и космодроме Байконур десять ракет-носителей "Протон-М". В процессе изготовления четыре ракеты, планируемый срок завершения — 2022 год", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Напомним, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ещё в 2018 году анонсировал закрытие проекта "Протон". Тогда он уточнял, что эксплуатация этих ракет-носителей будет прекращена к 2025 году.
Россия от "Протона-М" перейдёт к эксплуатации ракет-носителей "Ангара". Они более экологичные, поскольку заправляются топливом на основе керосина, а не токсичным на основе гептила, как "Протоны-М".
Как сообщал Лайф ранее, предприятие "Роскосмоса" провело первые испытания кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1. Эта силовая установка создаётся для разгонного блока ракеты "Ангара-А5".
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