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Bild: Спецслужбы ГДР следили за нынешним премьером Шольцем и отчитывались в КГБ

В 1980-х годах он был заместителем председателя молодёжного крыла Социал-демократической партии Германии.

14 января, 01:22
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D1%84#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Olaf_Scholz_1984.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олаф Шольц</a></p>

Фото © Wikipedia / Олаф Шольц

Спецслужбы ГДР в 1980-х годах вели слежку за нынешним канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В документах Федерального архива ФРГ также сохранились сведения об отчётах, которые спецслужбы отправляли о молодом немецком политике, в том числе и в КГБ СССР.

Олаф Шольц в 1984 году. Фото © Wikipedia / Олаф Шольц

Олаф Шольц в 1984 году. Фото © Wikipedia / Олаф Шольц

Слежку за нынешним канцлером и другими членами молодёжного крыла Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Jusos — вели сотрудники Министерства государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit, кратко — Stasi, или "Штази" по-русски), сообщает Bild. С 1978 по 1987 год имя бывшего тогда заместителем председателя Jusos Шольца фигурировало в донесениях по поездкам в составе делегаций в Восточной и Западной Германии как минимум 19 раз. По данным издания, в ФРГ на "Штази" работало около трёх тысяч человек, из них 78 — в Гамбурге.

Сообщается, что некоторые отчёты разведки ГДР о Шольце пересылались в СССР, а точнее, в КГБ. В 1989–1990 годах перед объединением Германии архивы были уничтожены, но могли сохраниться в материалах советских спецслужб. Шольц заявил, что знал о слежке.

"Конечно, я знаю, что за мной тоже шпионили. Это нехорошо, но так оно и есть",— заявил он.

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Как сообщал Лайф ранее, Германии бывшего сотрудника "Штази" признали виновным в шпионаже в пользу России. Уточняется, что тот по собственной инициативе хотел передать российской стороне чертежи здания немецкого парламента.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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