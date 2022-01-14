Bild: Спецслужбы ГДР следили за нынешним премьером Шольцем и отчитывались в КГБ

Спецслужбы ГДР в 1980-х годах вели слежку за нынешним канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В документах Федерального архива ФРГ также сохранились сведения об отчётах, которые спецслужбы отправляли о молодом немецком политике, в том числе и в КГБ СССР.

Олаф Шольц в 1984 году. Фото © Wikipedia / Олаф Шольц

Слежку за нынешним канцлером и другими членами молодёжного крыла Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Jusos — вели сотрудники Министерства государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit, кратко — Stasi, или "Штази" по-русски), сообщает Bild. С 1978 по 1987 год имя бывшего тогда заместителем председателя Jusos Шольца фигурировало в донесениях по поездкам в составе делегаций в Восточной и Западной Германии как минимум 19 раз. По данным издания, в ФРГ на "Штази" работало около трёх тысяч человек, из них 78 — в Гамбурге.

Сообщается, что некоторые отчёты разведки ГДР о Шольце пересылались в СССР, а точнее, в КГБ. В 1989–1990 годах перед объединением Германии архивы были уничтожены, но могли сохраниться в материалах советских спецслужб. Шольц заявил, что знал о слежке.

"Конечно, я знаю, что за мной тоже шпионили. Это нехорошо, но так оно и есть",— заявил он.