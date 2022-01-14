На юге России начались учения с истребителями и бомбардировщиками

На юге России, в Краснодарском крае и Ростовской области, начались учения с привлечением истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, лётчики смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО ЮВО приступили к плановым учебно-тренировочным полётам.

"Экипажи истребителей обеспечивают прикрытие бомбардировщиков при выполнении учебного бомбометания. Также экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 провели воздушный бой с условным противником, выполнив фигуры сложного пилотажа", — приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы военного округа.

Уточняется, что учебные полёты завершатся лётными тактическими учениями в составе смешанного авиационного соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.