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На юге России начались учения с истребителями и бомбардировщиками

Первые прикрывают вторые при выполнении учебного сброса снарядов, а также проводят учебные воздушные бои.

14 января, 01:32
<p>Су-34 © Минобороны РФ</p>

Су-34 © Минобороны РФ

На юге России, в Краснодарском крае и Ростовской области, начались учения с привлечением истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, лётчики смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО ЮВО приступили к плановым учебно-тренировочным полётам.

"Экипажи истребителей обеспечивают прикрытие бомбардировщиков при выполнении учебного бомбометания. Также экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 провели воздушный бой с условным противником, выполнив фигуры сложного пилотажа", — приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы военного округа.

Песков: Военные учения на территории России продолжались, продолжаются и будут продолжаться

Песков: Военные учения на территории России продолжались, продолжаются и будут продолжаться

Уточняется, что учебные полёты завершатся лётными тактическими учениями в составе смешанного авиационного соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Ранее Лайф сообщал, что 22-й армейский корпус, дислоцированный в Крыму, будет усилен ракетным дивизионом. Об этом заявил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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