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Диетолог Круглова объяснила, кому противопоказаны пельмени

Лучше это блюдо готовить с нежирными сортами мяса, например, с белым мясом птицы или говядиной.

14 января, 01:36

Фото © Pixabay

Некоторым людям не рекомендуется употреблять столько популярное в России блюдо как пельмени. Об этом заявил врач-диетолог Наталья Круглова. Она объяснила, как сделать это блюдо полезным.

"Лучше выбирать пельмени, которые содержат нежирные сорта мяса, например, белое мясо птицы или говядину. На предприятиях в пельмени часто добавляют много специй и соли, что повышает вкусовую привлекательность продукта, и есть риск того, что человек переест, съест больше пельменей, чем ему нужно", – отметила Наталья Круглова в беседе с радио Sputnik.

Она подчеркивает, что лучшего всего употреблять домашние пельмени, сделанные самостоятельно. При этом муку диетолог советует использовать цельнозерновую. Есть пельмени лучше с овощами.

"Ограничить употребление стоит людям, которые страдают избыточным весом и ожирением, потому что риск переесть данный продукт всё-таки имеется. Полностью исключить пельмени стоит на период обострения воспалительных заболеваний пищеварительного тракта, таких как гастрит, гастродуоденит, язва. Отдельно я бы говорила про подагру – при этом заболевании существенно ограничивается употребление животного белка", – объяснила Наталья Круглова.

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А ранее Лайф писал, что терапевт Луканина посоветовала налегать на пельмени в морозы. Вместе с тем зимой не стоит забывать защищать кожу, добавила медик. По её словам, необходимо использовать кремы с повышенным содержанием липидов, которые уберегут от обморожений.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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