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ООН спрогнозировала повышение ВВП России на 2,7% в этом в году

При этом жёсткая денежно-кредитная политика продолжится на фоне высоких инфляционных ожиданий.

14 января, 01:47

Фото © Pixabay

Рост российского внутреннего валового продукта в 2022 и 2023 годах, как ожидается, составит 2,7% и 2,3% соответственно. Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе ООН "Экономическая ситуация в мире и перспективы в 2022 году".

"Занятость в России почти вернулась на уровень до пандемии с показателем безработицы ниже 5% с начала 2021 года. В России основным импульсом роста стало восстановление расходов населения, чему способствовали разовые социальные выплаты и рост зарплат в связи с жесткими условиями на рынке труда. Инвестиционная активность также поднялась", – говорится в тексте доклада.

Также отмечается, что за прошлый год экономический рост России составил, по оценке экспертов, 4,2%. По их мнению, инфляция потребительских цен будет на уровне 6,4% за прошлый год, а в этом и 2023 году — 3,2%.

"ЦБ РФ объявил о планах сдерживания роста кредитования, жесткая денежно-кредитная политика, как ожидается, продолжится в 2022 году на фоне опасений из-за высоких инфляционных ожиданий", — отмечается в докладе.

Путин заявил, что российская экономика уже восстановилась от последствий пандемии

Путин заявил, что российская экономика уже восстановилась от последствий пандемии

Как сообщал Лайф ранее, президент РФ Владимир Путин указал на снижение безработицы в России до допандемийных показателей. В ноябре глава государства указывал, что рост ВВП России по итогам 2021 года составит до 4,7%.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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