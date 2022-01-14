ООН спрогнозировала повышение ВВП России на 2,7% в этом в году
При этом жёсткая денежно-кредитная политика продолжится на фоне высоких инфляционных ожиданий.
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Рост российского внутреннего валового продукта в 2022 и 2023 годах, как ожидается, составит 2,7% и 2,3% соответственно. Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе ООН "Экономическая ситуация в мире и перспективы в 2022 году".
"Занятость в России почти вернулась на уровень до пандемии с показателем безработицы ниже 5% с начала 2021 года. В России основным импульсом роста стало восстановление расходов населения, чему способствовали разовые социальные выплаты и рост зарплат в связи с жесткими условиями на рынке труда. Инвестиционная активность также поднялась", – говорится в тексте доклада.
Также отмечается, что за прошлый год экономический рост России составил, по оценке экспертов, 4,2%. По их мнению, инфляция потребительских цен будет на уровне 6,4% за прошлый год, а в этом и 2023 году — 3,2%.
"ЦБ РФ объявил о планах сдерживания роста кредитования, жесткая денежно-кредитная политика, как ожидается, продолжится в 2022 году на фоне опасений из-за высоких инфляционных ожиданий", — отмечается в докладе.
Как сообщал Лайф ранее, президент РФ Владимир Путин указал на снижение безработицы в России до допандемийных показателей. В ноябре глава государства указывал, что рост ВВП России по итогам 2021 года составит до 4,7%.
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