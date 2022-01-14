ООН спрогнозировала повышение ВВП России на 2,7% в этом в году

Рост российского внутреннего валового продукта в 2022 и 2023 годах, как ожидается, составит 2,7% и 2,3% соответственно. Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе ООН "Экономическая ситуация в мире и перспективы в 2022 году".

"Занятость в России почти вернулась на уровень до пандемии с показателем безработицы ниже 5% с начала 2021 года. В России основным импульсом роста стало восстановление расходов населения, чему способствовали разовые социальные выплаты и рост зарплат в связи с жесткими условиями на рынке труда. Инвестиционная активность также поднялась", – говорится в тексте доклада.

Также отмечается, что за прошлый год экономический рост России составил, по оценке экспертов, 4,2%. По их мнению, инфляция потребительских цен будет на уровне 6,4% за прошлый год, а в этом и 2023 году — 3,2%.