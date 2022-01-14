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Десять самолётов с белорусскими миротворцами вылетели из Казахстана

При выводе этих сил будут использоваться российские военно-транспортные борта.

14 января, 02:04

@ Минобороны РФ

Десять самолётов Воздушно-космических сил России вылетели из Казахстана с белорусскими подразделениями из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ на борту. Эти соединения по договорённости с казахстанской стороной выполняли в республике задачи по охране социально значимых объектов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Миротворческие контингенты Республики Армения и Республики Таджикистан также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолётами ВТА ВКС России", — говорится в сообщении МО РФ.

Напомним, что накануне первые подразделения российских военнослужащих в составе миротворческих сил ОДКБ вернулись из Казахстана в пункт постоянной дислокации.

В Алма-Ате прошла церемония завершения миротворческой операции ОДКБ

В Алма-Ате прошла церемония завершения миротворческой операции ОДКБ

Лайф рассказывал, что миротворческий контингент из Казахстана будет выводиться самолётами ВКС России. Запланировано по 20 вылетов в день, в первую очередь с иностранными представителями.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более десяти дней. Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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