Десять самолётов с белорусскими миротворцами вылетели из Казахстана

Десять самолётов Воздушно-космических сил России вылетели из Казахстана с белорусскими подразделениями из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ на борту. Эти соединения по договорённости с казахстанской стороной выполняли в республике задачи по охране социально значимых объектов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Миротворческие контингенты Республики Армения и Республики Таджикистан также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолётами ВТА ВКС России", — говорится в сообщении МО РФ.

Напомним, что накануне первые подразделения российских военнослужащих в составе миротворческих сил ОДКБ вернулись из Казахстана в пункт постоянной дислокации.