Сотрудники ДПС на Сахалине пробежали 4 км, вызволяя автоколонну из сугробов. Видео © Управление ГИБДД УМВД по Сахалинской области

На Сахалине сотрудники полиции пробежали четыре километра, вызволяя автоколонну из снежного плена. Об этом рассказали в УГИБДД УМВД России по региону.

Как пишет РИА "Сахалинск-Курилы", на автодороге Троицкое — Новотроицкое 12 января при нулевой видимости двое офицеров по очереди двигались перед колонной, показывая направление движения. Пока бежал один, второй следовал за ним на машине с маячками, чтобы быть ориентиром для колонны.

© Управление ГИБДД УМВД по Сахалинской области

"Заместитель командира третьего взвода старший лейтенант полиции Юрий Козубенко и инспектор ДПС лейтенант полиции Михаил Дока вдвоём помогли вызволить из снежного плена целую автоколонну во время метели", — рассказали в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.