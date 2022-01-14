НАСА сообщило о приближении к Земле километрового астероида

18 января к Земле приблизится астероид 7482 (1994 PC1). Из данных НАСА следует, что он окажется на расстоянии чуть меньше двух миллионов километров от планеты, что равняется примерно пяти дистанциям от Земли до Луны.

Из-за того что размер небесного тела составляет больше одного километра (это примерно в 2,5 раза превышает высоту Эмпайр-стейт-билдинг), американское космическое агентство классифицировало небесное тело как астероид класса "Аполлон" — потенциально опасный. Согласно данным НАСА, он будет самым большим из всех приближающихся к Земле в 2022 году. 7482 (1994 PC1) был открыт в 1994 году астрономом Робертом Макнотом. Астрономы-любители могут увидеть его в свои телескопы.