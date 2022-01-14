Лавров: Запад зарвался, потребовав вернуть российские войска в казармы

Страны Запада зарвались, требуя от России "направлять в казармы" войска на её территории, в то время как сами создают военные базы в Прибалтике и Северной Европе, а также на Чёрном и Азовском морях. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Когда от нас требуют на своей территории войска направлять в казармы, а параллельно американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились под видом ротации (ротация такая условная) и в Прибалтике, и в других странах севера Европы, когда создаются базы и на Чёрном море, и на Украине создают базы англичане — они строят базу на Азовском море, нас это категорически не может устроить", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что такой подход неприемлем, поэтому время, которое было выбрано для требования от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности, "просто отражает период, когда Запад зарвался".

Лавров также добавил, что Россия знает, как обеспечить свою безопасность, поэтому не собирается бесконечно ждать каких-то перемен и обещаний со стороны Запада. По словам главы МИД РФ, НАТО пытается диктовать всем остальным свою волю.

"Знаем и умеем обеспечивать свою безопасность на любой случай и, заверяю вас, мы не будем бесконечно ждать каких-то перемен, обещаний", — сказал министр.