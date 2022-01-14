Володин назвал уникальное оружие России преимуществом в диалоге с НАТО
Спикер нижней палаты парламента призвал Запад не придумывать себе проблемы, заметив, что санкции никого не пугают — лишь разрушают отношения.
Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
У РФ есть оружие, каким не обладает ни одна страна мира, но этим аргументом Москва не пользуется в диалоге с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"У России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но мы это преимущество в диалоге с НАТО не используем", — написал спикер ГД в телеграм-канале.
Он указал, что российская сторона рассчитывала на "разумное решение" Соединённых Штатов, но американский парламент, напротив, реагирует на инициативы Москвы "истеричными заявлениями" об очередных ограничительных мерах. Володин предложил Вашингтону обсуждать и реализовывать договорённости лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, "а не хамить, угрожать и запугивать".
"Что вы потрясаете санкциями? Они никого не пугают, только разрушают отношения. Дальше — пропасть. Лучше остановиться, пока не поздно. Не придумывайте сами себе проблемы", — отрезал спикер нижней палаты парламента.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация по итогам переговоров с США и НАТО "в целом ясна". 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО.
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