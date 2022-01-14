Кроме того, Овечкин стал капитаном команды Столичного дивизиона. Для лидера "Вашингтона" это будет уже 14-й Матч всех звёзд. Василевский же станет участником мероприятия в четвёртый раз, а вот для Кирилла Капризова это будет дебют на игре подобного рода. Отметим, что в итоговый список участников могут попасть ещё два наших хоккеиста: Евгений Кузнецов и Андрей Свечников, которые участвуют в голосовании болельщиков.