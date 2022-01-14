Российский десант: Овечкин, Капризов и Василевский примут участие в Матче звёзд НХЛ
Лидер "Вашингтона" также был выбран капитаном команды Столичного дивизиона.
Фото © ТАСС/AP Photo/Nick Wass, AP Photo/Gene J. Puskar, AP Photo/Andy Clayton-King
Российские хоккеисты Александр Овечкин, Кирилл Капризов и Андрей Василевский примут участие в Матче звёзд НХЛ 2022 года, сообщает пресс-служба лиги.
Кроме того, Овечкин стал капитаном команды Столичного дивизиона. Для лидера "Вашингтона" это будет уже 14-й Матч всех звёзд. Василевский же станет участником мероприятия в четвёртый раз, а вот для Кирилла Капризова это будет дебют на игре подобного рода. Отметим, что в итоговый список участников могут попасть ещё два наших хоккеиста: Евгений Кузнецов и Андрей Свечников, которые участвуют в голосовании болельщиков.
Отметим, что Матч всех звёзд НХЛ 2022 года пройдёт в Лас-Вегасе с 4 по 6 февраля.
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