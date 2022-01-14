Лавров: НАТО продолжает попытки искусственно заманивать к себе новых членов

Североатлантический альянс продолжает попытки искусственно заманивать к себе новых членов. Об этом заявил в пятницу глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Курс США и Североатлантического альянса откровенно провозглашён как сдерживание КНР, РФ, не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину в частности. Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО, от США о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться", — рассуждает министр.

По словам Лаврова, налицо искусственное расширение структуры, которая после холодной войны, "после исчезновения Варшавского договора потеряла смысл своего существования". Он добавил, что именно страны Запада в решающей степени способствуют негативному развитию событий в мире и накоплению конфликтного потенциала.

"Всем понятно, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал, западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий", — сказал Лавров.