Лавров: НАТО продолжает попытки искусственно заманивать к себе новых членов
Именно страны Запада в решающей степени способствуют негативному развитию событий в мире и накоплению конфликтного потенциала, заявили в МИД.
Министр иностранных дел Сергей Лавров © Kremlin.ru
Североатлантический альянс продолжает попытки искусственно заманивать к себе новых членов. Об этом заявил в пятницу глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.
"Курс США и Североатлантического альянса откровенно провозглашён как сдерживание КНР, РФ, не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину в частности. Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО, от США о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться", — рассуждает министр.
По словам Лаврова, налицо искусственное расширение структуры, которая после холодной войны, "после исчезновения Варшавского договора потеряла смысл своего существования". Он добавил, что именно страны Запада в решающей степени способствуют негативному развитию событий в мире и накоплению конфликтного потенциала.
"Всем понятно, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал, западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий", — сказал Лавров.
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Напомним, 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
По итогам встречи НАТО отказалось идти на компромисс в вопросах принятия тех или иных стран, в том числе Украины, в альянс. По словам Столтенберга, союзники "готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО".
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