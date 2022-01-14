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Под Волгоградом вторые сутки ищут 15-летнюю девочку, пропавшую по пути в школу

В полицию обратилась бабушка подростка. Женщина пояснила, что внучка по непонятным причинам не явилась на занятия, домой она тоже не вернулась.

14 января, 08:22

Айлита Ли. Фото © ГУ МВД России по Волгоградской области

Айлита Ли. Фото © ГУ МВД России по Волгоградской области

Айлита Ли. Фото © ГУ МВД России по Волгоградской области

В Камышинском районе Волгоградской области пропала 15-летняя Айлита Ли. 13 января девочка ушла в школу, но на занятиях так и не появилась. Со слов её бабушки, жительницы села Чухонастовка, домой подросток также не вернулся.

Как сообщила пресс-служба областного ГУ МВД РФ, в поисках пропавшей несовершеннолетней участвуют полицейские, военнослужащие, сотрудники МЧС и простые граждане. Район исчезновения обследуют кинологи, следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

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На вид Айлите 15–16 лет, рост 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы тёмные, ниже пояса, глаза карие. Девочка была одета в зимнюю куртку оранжевого цвета, коричневые сапоги, зелёную шапку.

Ранее Лайф рассказывал, как в Подмосковье шестилетний мальчик сбежал из детсада и самостоятельно добрался до дома. Инцидент произошёл днём 12 января. На записи с камеры наблюдения видно, как ребёнок семенит по снегу, оглядываясь и размахивая руками.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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