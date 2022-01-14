Под Волгоградом вторые сутки ищут 15-летнюю девочку, пропавшую по пути в школу

Айлита Ли. Фото © ГУ МВД России по Волгоградской области

В Камышинском районе Волгоградской области пропала 15-летняя Айлита Ли. 13 января девочка ушла в школу, но на занятиях так и не появилась. Со слов её бабушки, жительницы села Чухонастовка, домой подросток также не вернулся.

Как сообщила пресс-служба областного ГУ МВД РФ, в поисках пропавшей несовершеннолетней участвуют полицейские, военнослужащие, сотрудники МЧС и простые граждане. Район исчезновения обследуют кинологи, следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

На вид Айлите 15–16 лет, рост 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы тёмные, ниже пояса, глаза карие. Девочка была одета в зимнюю куртку оранжевого цвета, коричневые сапоги, зелёную шапку.