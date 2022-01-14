Цена на газ в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров
Стоимость голубого топлива на открытии торгов биржи сегодня, 14 января, растёт на 10,6%.
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Стоимость газа в Европе на открытии торгов превысила 1100 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Так, на открытии торгов сегодня, 14 января, стоимость растёт на 10,6%. Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1121 доллара за тысячу кубометров или 94,5 евро за МВтч (исходя из текущего курса евро к доллару).
Напомним, 21 декабря 2021 года цена на газ в Европе впервые превысила $2100 за тысячу кубометров на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Но в последующие дни стоимость скорректировалась.
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