Цена на газ в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе на открытии торгов превысила 1100 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, на открытии торгов сегодня, 14 января, стоимость растёт на 10,6%. Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1121 доллара за тысячу кубометров или 94,5 евро за МВтч (исходя из текущего курса евро к доллару).