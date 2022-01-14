Экономист Кобяков объяснил политикой затягивание признания "Спутника V" в Европе
В том числе речь идёт о защите собственного рынка сбыта, учитывая и колоссальную прибыль фармкомпаний на фоне пандемии коронавируса.
Экономической причиной затягивания Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) вопроса признания вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" является в том числе и конкуренция разных фармацевтических компаний за рынок сбыта. Об этом рассказал экономист Андрей Кобяков в беседе с Лайфом.
"Экономические причины, мне кажется, очевидны. Это конкуренция разных фармацевтических компаний за рынок сбыта. Это метод защиты собственного рынка. Честный или нечестный — вопрос другой. Экономическая война иногда идёт и не по правилам", — сказал собеседник.
По его словам, можно искать различные причины, по ним затягивать одобрение и сертификацию препаратов, чтобы "выгадать время" и на нынешнем этапе производства получить "серьёзную прибыль". Так, поскольку эпидемия носит массовый характер, то и финансовая выгода там "колоссальная".
"Идёт крупная борьба гигантских фармацевтических фирм за доминирование на этом рынке", — отметил Кобяков.
И тем не менее здесь причины прежде всего политические. Так, экономист подчеркнул, что сейчас идёт жёсткое давление на Россию по различным направлениям. Также есть и мощная антироссийская позиция в крупных экономических структурах, "начиная от Европарламента и заканчивая нынешним руководством ЕС".
Ранее Лайф писал, что депутат Бундестага Быстрон назвал условие признания "Спутника V" в Европе. Европейское агентство по лекарственным средствам не хочет притока иностранной валюты в Россию, уверен член "Альтернативы для Германии".
Комментариев: 0