Экономист Кобяков объяснил политикой затягивание признания "Спутника V" в Европе

Экономической причиной затягивания Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) вопроса признания вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" является в том числе и конкуренция разных фармацевтических компаний за рынок сбыта. Об этом рассказал экономист Андрей Кобяков в беседе с Лайфом.

"Экономические причины, мне кажется, очевидны. Это конкуренция разных фармацевтических компаний за рынок сбыта. Это метод защиты собственного рынка. Честный или нечестный — вопрос другой. Экономическая война иногда идёт и не по правилам", — сказал собеседник.

По его словам, можно искать различные причины, по ним затягивать одобрение и сертификацию препаратов, чтобы "выгадать время" и на нынешнем этапе производства получить "серьёзную прибыль". Так, поскольку эпидемия носит массовый характер, то и финансовая выгода там "колоссальная".

"Идёт крупная борьба гигантских фармацевтических фирм за доминирование на этом рынке", — отметил Кобяков.

И тем не менее здесь причины прежде всего политические. Так, экономист подчеркнул, что сейчас идёт жёсткое давление на Россию по различным направлениям. Также есть и мощная антироссийская позиция в крупных экономических структурах, "начиная от Европарламента и заканчивая нынешним руководством ЕС".