Голикова: За сутки в России выявили 23 820 новых случаев коронавируса
Вице-премьер РФ отметила, что в последние дни суточные цифры новых заболевших фиксируются на уровне, превышающем 20 тысяч.
Фото © Pixabay
В России число новых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 23 820 за последние сутки. Об этом заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
"В последние дни суточные цифры выявленных новых случаев фиксируются на уровне, превышающем 20 тысяч, сегодня уже 23 820 случаев", — сказала она.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев CoViD-19 в России за всё время достигло 10 747 125.
Ранее Голикова заявила, что правительство и "Единая Россия" предложили отложить второе чтение законопроекта о ковид-сертификатах. По словам вице-премьера, документ готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта", но "омикрон" предлагает новые вызовы.
Комментариев: 0