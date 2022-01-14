Голикова: За сутки в России выявили 23 820 новых случаев коронавируса

В России число новых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 23 820 за последние сутки. Об этом заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"В последние дни суточные цифры выявленных новых случаев фиксируются на уровне, превышающем 20 тысяч, сегодня уже 23 820 случаев", — сказала она.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев CoViD-19 в России за всё время достигло 10 747 125.