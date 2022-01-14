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Голикова: За сутки в России выявили 23 820 новых случаев коронавируса

Вице-премьер РФ отметила, что в последние дни суточные цифры новых заболевших фиксируются на уровне, превышающем 20 тысяч.

14 января, 07:21

Фото © Pixabay

В России число новых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 23 820 за последние сутки. Об этом заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"В последние дни суточные цифры выявленных новых случаев фиксируются на уровне, превышающем 20 тысяч, сегодня уже 23 820 случаев", сказала она.

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Таким образом, общее число зарегистрированных случаев CoViD-19 в России за всё время достигло 10 747 125.

Ранее Голикова заявила, что правительство и "Единая Россия" предложили отложить второе чтение законопроекта о ковид-сертификатах. По словам вице-премьера, документ готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта", но "омикрон" предлагает новые вызовы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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