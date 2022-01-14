Голикова: Правительство и ЕР предложили отложить второе чтение законопроекта о ковид-сертификатах

Правительство и ЕР предложили отложить второе чтение законопроекта о ковид-сертификатах © LIFE

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за омикрон-штамма. Инициативу поддержали в правительстве и "Единой России".

"Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта". Сейчас будут новые вызовы. Поэтому правительство совместно с "Единой Россией" в условиях высокой неопределённости развития эпидситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", — говорится в её видеообращении, распространённом в пятницу.

Голикова напомнила, что на этой неделе оперштаб уже докладывал президенту о ситуации, которая складывается в мире с распространением "омикрона", и о его высокой контагиозности. Тревожные тенденции уже проявляются и на территории России, указала она.

"В последние дни суточные цифры выявленных новых случаев фиксируются на уровне, превышающем 20 тысяч. Сегодня уже 23 820 случаев", — отметила вице-премьер.