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Голикова: Правительство и ЕР предложили отложить второе чтение законопроекта о ковид-сертификатах

По словам вице-премьера, документ готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта", но "омикрон" предлагает новые вызовы.

14 января, 07:00

Кадр из видео © LIFE

Правительство и ЕР предложили отложить второе чтение законопроекта о ковид-сертификатах © LIFE

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за омикрон-штамма. Инициативу поддержали в правительстве и "Единой России".

"Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта". Сейчас будут новые вызовы. Поэтому правительство совместно с "Единой Россией" в условиях высокой неопределённости развития эпидситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", говорится в её видеообращении, распространённом в пятницу.

Голикова напомнила, что на этой неделе оперштаб уже докладывал президенту о ситуации, которая складывается в мире с распространением "омикрона", и о его высокой контагиозности. Тревожные тенденции уже проявляются и на территории России, указала она.

"В последние дни суточные цифры выявленных новых случаев фиксируются на уровне, превышающем 20 тысяч. Сегодня уже 23 820 случаев", отметила вице-премьер.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что такое "омикрон", откуда он появился и какие у него симптомы. Также приводил данные о коронавирусной обстановке в России.

Напомним, что у нас в стране ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации из-за "омикрона" в самое ближайшее время. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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