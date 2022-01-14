Следком возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолёта в Алтайском крае
Сейчас проводятся следственные действия, с помощью которых получится установить все обстоятельства произошедшего.
Следователи возбудили уголовное дело по ЧП с легкомоторным самолётом в Алтайском крае. Скриншот © VK / "Вести. Алтай"
Следователи возбудили уголовное дело по ЧП с легкомоторным самолётом в Алтайском крае © VK / "Вести. Алтай"
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта "Аэропракт-22" у села Старобелокуриха в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России по факту авиационного происшествия, произошедшего с легкомоторным самолётом "Аэропракт-22", возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.
Дело заведено по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, отмечает пресс-служба. Сейчас проводятся следственные действия, с помощью которых получится установить все обстоятельства произошедшего.
На кадрах, опубликованных в группе в соцсети "ВКонтакте" "Вести. Алтай" с места крушения, видно, что рухнувший самолёт полностью покорёжен. Отмечается, что этот воздушный транспорт называют "летучей лисицей".
Напомним, что самолёт "Аэропракт А-22", выполнявший экскурсионный полёт, потерпел крушение в районе аэродрома села Старобелокуриха в Алтайском крае. Ранее Лайф сообщал, что пассажир рухнувшего в Алтайском крае самолёта получил полёт в подарок от жены. Мужчина отметил своё 34-летие буквально пять дней назад. В результате происшествия он получил травмы.
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