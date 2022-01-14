Пассажир рухнувшего в Алтайском крае самолёта получил полёт в подарок от жены

Пассажир легкомоторного самолёта "Аэропракт-22", который разбился у села Старобелокуриха в Алтайском крае , получил полёт на воздушном судне в подарок от жены на день рождения. Об этом Лайфу сообщил источник.

Уточняется, что 9 января мужчина отметил своё 34-летие. Супруга решила подарить ему неожиданный презент, и её выбор пал на полёт на легкомоторном самолёте, который и должен был состояться сегодня, 14 января. За штурвалом летательного аппарата находился профессиональный пилот. Однако что-то пошло не так, и практически сразу после взлёта воздушное судно рухнуло. Оба получили травмы средней степени тяжести.