Пассажир рухнувшего в Алтайском крае самолёта получил полёт в подарок от жены
Мужчина отметил своё 34-летие буквально пять дней назад. В результате происшествия он получил травмы средней степени тяжести.
Пассажир рухнувшего в Алтайском крае самолёта получил полёт в подарок от жены © LIFE
Пассажир легкомоторного самолёта "Аэропракт-22", который разбился у села Старобелокуриха в Алтайском крае, получил полёт на воздушном судне в подарок от жены на день рождения. Об этом Лайфу сообщил источник.
Уточняется, что 9 января мужчина отметил своё 34-летие. Супруга решила подарить ему неожиданный презент, и её выбор пал на полёт на легкомоторном самолёте, который и должен был состояться сегодня, 14 января. За штурвалом летательного аппарата находился профессиональный пилот. Однако что-то пошло не так, и практически сразу после взлёта воздушное судно рухнуло. Оба получили травмы средней степени тяжести.
Ранее Лайф рассказывал, что пилота упавшего самолёта спасли из-под колёс несущегося навстречу поезда за секунду до тарана. Произошедшее запечатлели нагрудные камеры сотрудников полиции. Пострадавшего доставили в больницу.
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