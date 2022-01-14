В Хабаровске воспитанник школы-интерната ударил сверстника ножом в грудь

В Хабаровске ссора двух 17-летних воспитанников школы-интерната № 3 закончилась поножовщиной. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

"В вечернее время 10 января 2022 года в ходе конфликта между двумя 17-летними воспитанниками школы-интерната № 3 Хабаровска один из них нанёс удар ножом в грудь другому, причинив проникающее колото-резаное ранение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего подростка экстренно доставили и прооперировали в КГБУЗ "Детская клиническая больница им. А.К. Пиотровича". Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Покушение на убийство".

В настоящий момент прокуратура проводит проверку, в результате которой сотрудники оценят действия должностных лиц общеобразовательного учреждения и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.