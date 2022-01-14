В Хабаровске воспитанник школы-интерната ударил сверстника ножом в грудь
Пострадавшего уже госпитализировали и прооперировали в местной краевой клинической больнице. Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство.
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В Хабаровске ссора двух 17-летних воспитанников школы-интерната № 3 закончилась поножовщиной. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
"В вечернее время 10 января 2022 года в ходе конфликта между двумя 17-летними воспитанниками школы-интерната № 3 Хабаровска один из них нанёс удар ножом в грудь другому, причинив проникающее колото-резаное ранение", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего подростка экстренно доставили и прооперировали в КГБУЗ "Детская клиническая больница им. А.К. Пиотровича". Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Покушение на убийство".
В настоящий момент прокуратура проводит проверку, в результате которой сотрудники оценят действия должностных лиц общеобразовательного учреждения и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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