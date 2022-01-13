В Петербурге неизвестный с ножом и шокером ограбил магазин "Связной" © LIFE

В Санкт-Петербурге неизвестный ограбил магазин "Связной", инцидент произошёл накануне, 12 января, вечером. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что неизвестный, вооружённый выкидным ножом и электрошокером, вошёл в магазин, в помещении находился только продавец. Мужчина сказал сотруднику не пугаться и заявил, что это ограбление. После этого прошёл по залу, а затем наполнил спортивную сумку смартфонами, отобрал телефон работника и закрыл того в подсобке. Злоумышленник приказал продавцу позвонить в полицию через десять минут, иначе приедут другие люди и будет плохо, уточнил источник.

В распоряжение Лайфа также попало видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что мужчина в чёрной куртке с капюшоном и в маске заходит в магазин, опуская рольставни, и начинает угрожать продавцу. После этого он вместе с сотрудником проходит по магазину, заставляет того складывать добычу в сумку, а затем уходит.