В Молдавии заявили об оплате "Газпрому" поставок газа за декабрь в полном объёме

Молдавия полностью перечислила "Газпрому" оплату за природный газ, поставленный в декабре 2021 года. Об этом сообщило в четверг газораспределительное предприятие "Молдовагаз". Теперь компания сосредоточена на накоплении всех платежей за декабрь и январь с целью дальнейшего перевода оплаты по контракту с "Газпромом".