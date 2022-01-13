В Молдавии заявили об оплате "Газпрому" поставок газа за декабрь в полном объёме
А с января 2022 года стоимость российского газа для республики выросла с $550 до $647 за тысячу кубометров.
Флаг над зданием Посольства Молдавии. Фото © Агентство "Москва"
Молдавия полностью перечислила "Газпрому" оплату за природный газ, поставленный в декабре 2021 года. Об этом сообщило в четверг газораспределительное предприятие "Молдовагаз". Теперь компания сосредоточена на накоплении всех платежей за декабрь и январь с целью дальнейшего перевода оплаты по контракту с "Газпромом".
"АО "Молдовагаз" полностью перечислило "Газпрому" оплату за природный газ, поставленный в декабре 2021 года. В связи с этим администрация предприятия благодарит потребителей, которые до крайнего срока оплатили счета за газ", — говорится в сообщении предприятия.
Напомним, что с января стоимость российского газа для Молдавии выросла до $647. Ранее закупочная цена составляла 550 долларов за тысячу кубометров. А на днях Молдавия обратилась к "Газпрому" с просьбой предоставить отсрочку для выплаты аванса за поставки голубого топлива в январе 2022 года.
В конце прошлого года Лайф сообщал, что молдавская сторона должна была перечислить деньги "Газпрому" за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября, до 22 ноября 2021 года, но из-за финансовых трудностей не сделала этого. В связи с чем российская компания предупредила Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. После этого вице-премьер страны Андрей Спыну указал на нехватку времени для погашения долга и заявил о намерении попросить отсрочку на пару дней. 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен.
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