Володин рассказал, когда может быть принят законопроект о пожизненном сроке для педофилов

По мнению председателя Государственной думы, по данному вопросу депутаты будут единодушны.

Законопроект о пожизненном тюремном сроке для педофилов необходимо рассмотреть в приоритетном порядке, он может быть принят до 1 февраля. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании педофилов ждёт и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля", — написал Володин в своём телеграм-канале.

По его мнению, по данному вопросу депутаты будут единодушны.