Володин рассказал, когда может быть принят законопроект о пожизненном сроке для педофилов
По мнению председателя Государственной думы, по данному вопросу депутаты будут единодушны.
Законопроект о пожизненном тюремном сроке для педофилов необходимо рассмотреть в приоритетном порядке, он может быть принят до 1 февраля. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании педофилов ждёт и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля", — написал Володин в своём телеграм-канале.
По его мнению, по данному вопросу депутаты будут единодушны.
Напомним, согласно законопроекту, педофилам за повторное изнасилование детей предлагается назначать максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, а также для ранее не привлекавшихся по этим статьям, если преступление совершено в отношении двух и более малолетних и если преступление отягощается другими проступками. Поправки планируют внести в статьи УК РФ 131 "Изнасилование" и 132 "Насильственные действия сексуального характера". В конце декабря Госдума приняла документ в первом чтении.
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