В Алтайском крае разбился легкомоторный самолёт

В Алтайском крае сегодня потерпел крушение легкомоторный самолёт — он упал у населённого пункта Старобелокуриха. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"14.01.2022 года в Алтайском районе в 1 километре от аэродрома н.п. Старобелокуриха произошло происшествие с участием легкомоторного самолета", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Лайфа, обошлось без жертв. Пострадали два человека — они в создании, с травмами средней степени тяжести. На месте ЧП работают спасатели: было привлечено 18 человек и три единицы техники.