В Алтайском крае разбился легкомоторный самолёт
Пострадали два человека — они получили травмы средней степени тяжести.
Потерпел крушение легкомоторный самолёт. © ГУ МЧС по Алтайскому краю
В Алтайском крае сегодня потерпел крушение легкомоторный самолёт — он упал у населённого пункта Старобелокуриха. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
"14.01.2022 года в Алтайском районе в 1 километре от аэродрома н.п. Старобелокуриха произошло происшествие с участием легкомоторного самолета", — говорится в сообщении ведомства.
По данным Лайфа, обошлось без жертв. Пострадали два человека — они в создании, с травмами средней степени тяжести. На месте ЧП работают спасатели: было привлечено 18 человек и три единицы техники.
Ранее Лайф рассказывал, что Росавиация рекомендовала запретить полёты самолётов при наличии на них снега. Такие меры могут быть приняты после инцидента с бортом S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана.
Комментариев: 0