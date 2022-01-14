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В Алтайском крае разбился легкомоторный самолёт

Пострадали два человека — они получили травмы средней степени тяжести.

14 января, 04:53
<p>Потерпел крушение легкомоторный самолёт. © ГУ МЧС по Алтайскому краю</p>

Потерпел крушение легкомоторный самолёт. © ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае сегодня потерпел крушение легкомоторный самолёт — он упал у населённого пункта Старобелокуриха. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"14.01.2022 года в Алтайском районе в 1 километре от аэродрома н.п. Старобелокуриха произошло происшествие с участием легкомоторного самолета", — говорится в сообщении ведомства.

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Момент выкатывания самолёта за пределы ВПП в аэропорту Белгорода сняли на видео

По данным Лайфа, обошлось без жертв. Пострадали два человека — они в создании, с травмами средней степени тяжести. На месте ЧП работают спасатели: было привлечено 18 человек и три единицы техники.

Ранее Лайф рассказывал, что Росавиация рекомендовала запретить полёты самолётов при наличии на них снега. Такие меры могут быть приняты после инцидента с бортом S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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