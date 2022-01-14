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В Индии несколько человек погибло при сходе поезда с рельсов

Травмы получили по меньшей мере 45 пассажиров, состояние десяти из них тяжёлое.

14 января, 04:32
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NEWSWORLD555" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NEWS INDIA</a></p>

Фото © Twitter / NEWS INDIA

Двенадцать вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Гувахати — Биканер, сошли с рельсов в восточном индийском штате Западная Бенгалия в районе города Майнагури. Причины катастрофы пока не известны.

Согласно данным издания ADP, число погибших составляет не менее семи человек. 45 человек получили различные травмы, десять из них — в тяжёлом состоянии.

Власти Западной Бенгалии объявили о решении выплатить компенсации в размере 500 тысяч индийских рупий (около 500 тысяч рублей) семьям погибших. По 100 тысяч индийских рупий (около 100 тысяч рублей) получат пассажиры поезда, получившие травмы.

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А ранее Лайф рассказывал, что пассажирский поезд сошёл с рельсов в США. На насыпи оказалось несколько двухэтажных вагонов. Люди покинули их с багажом и стали ждать спасателей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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