В Индии несколько человек погибло при сходе поезда с рельсов

Двенадцать вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Гувахати — Биканер, сошли с рельсов в восточном индийском штате Западная Бенгалия в районе города Майнагури. Причины катастрофы пока не известны.

The Guwahati-Bikaner express train derailed near New Domohani railway station in West Bengal yesterday evening.



6 people have died and 31 injured in the accident.



The evacuation of passengers has been completed. pic.twitter.com/4RmoSxArJ8 — All India Radio News (@airnewsalerts) January 14, 2022

Согласно данным издания ADP, число погибших составляет не менее семи человек. 45 человек получили различные травмы, десять из них — в тяжёлом состоянии.

🔲 #UPDATE | Death toll in Bikaner-Guwahati Exp mishap has risen to 9. Rescue operation is over. 36 injured were admitted to different hospitals. Passengers were sent to Guwahati by special train: Union Minister John Barla



(Latest visuals from the spot in Domohani, Jalpaiguri) pic.twitter.com/hf8vpsZaHY — NewsMobile (@NewsMobileIndia) January 14, 2022

Власти Западной Бенгалии объявили о решении выплатить компенсации в размере 500 тысяч индийских рупий (около 500 тысяч рублей) семьям погибших. По 100 тысяч индийских рупий (около 100 тысяч рублей) получат пассажиры поезда, получившие травмы.