Поставщики красной икры предупредили о возможном повышении цен

Уведомления о существенном повышении цен получили розничные продавцы от поставщиков красной икры. Те предупредили о росте стоимости продукта от 7 до 17 процентов. Предлагается повышение в 10 процентов по недорогим позициям и от 20-30 процентов — по премиальным.

Необходимость увеличения стоимости икры поставщики объяснили газете "Ведомости" дефицитом их продукта на рынке. Из-за неудачной путины лососёвых рыб в Японии и Китае эти страны закупили больше российской икры, чем обычно. Ещё одно обстоятельство — повышение логистических затрат из-за отсутствия контейнеров для перевозки.

"Существенного роста цен на икру в рознице в дальнейшем не произойдёт, поскольку спрос сейчас гораздо ниже — к Новому году продаётся около половины годовых объёмов. Остальное распределяется в течение года", — говорит вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Активные продажи фактически остановились и возобновятся только ближе к праздникам — Масленице, 23 Февраля и 8 Марта. Но и тогда резкий скачок цен маловероятен, так как он ограничен спросом и реальной покупательной способностью россиян, считают собеседники издания.