Нутрициолог Дробышева назвала три главные ошибки, мешающие похудению

Нутрициолог Анна Дробышева назвала три ключевые ошибки, мешающие снизить вес. Первая из них — недостаточное количество питьевой воды. Нужно выпивать не менее 8 стаканов в день, утверждает эксперт. Вода удаляет из организма вредные вещества и остатки продуктов жизнедеятельности, снижает аппетит. Специалист по питанию также указала на недостаток жиров в рационе в процессе похудения.

"Худеющие девушки очень боятся есть жиры из-за высокой калорийности. Но без достаточного количества жиров не усваиваются жирорастворимые витамины. Это влечёт большие проблемы со здоровьем. Важнее сократить количество углеводов, а не жиров", — рассказала Дробышева в интервью РИА "Новости".

И третья проблема при снижении веса — недостаток белка в рационе. А ведь именно он, утверждает Анна Дробышева, играет ключевую роль в сохранении мышечной массы и сжигании жировой массы тела. Эксперт по питанию призвала включать продукты с белком в каждый приём пищи, они должны составлять не менее 1/4 тарелки.

"Низкокалорийный завтрак. Мой совет людям, которые пока не разобрались в теме питания: начинать худеть с ужина. Завтрак должен быть обильным, тогда вы не сорвётесь в течение дня на вредную еду. Идеальный конструктор ужина на похудение: белок + клетчатка", — заключила нутрициолог.