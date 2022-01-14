Эндокринолог Потешкин рассказал, как меняется вес при ковиде

Во время болезни пациенты с коронавирусной инфекцией могут быстро набирать вес. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин.

"Это в целом типично для любых заболеваний, когда человек пытается, во-первых, получить положительные эмоции от вкусной еды и, во-вторых, запастись энергией. Набрать вес можно очень по-разному. Всё индивидуально, но, думаю, до 10–15% от массы тела можно набрать, если будет значительная перемена в питании", — уточнил Юрий Потешкин в беседе с радио Sputnik.

Чтобы вернуться в форму, врач советует во время реабилитации от ковида постепенно восстанавливать физическую активность и правильно подбирать питание. Потешкин обращает внимание на то, что лучше всего это делать со специалистом.

"В принципе, если было лёгкое течение CoViD-19 и небольшая прибавка, можно восстановить вес примерно за месяц. Что касается полноценного восстановления организма, то оно происходит примерно за полгода", — добавил Юрий Потешкин.

Однако он предупреждает, что бывает и обратный эффект. По его словам, потеря веса случается, если человек болел тяжело. Чтобы восстановиться после такого, следует добавить в свой рацион длинные углеводы и белки. Это, как говорит Потешкин, позволит восстановить энергию.