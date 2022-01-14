Скриншот экрана © МИД Украины

Сайты Министерства образования и науки Украины, а также МИДа оказались взломанными неизвестными. Хакеры разместили там сообщение с угрозой, которое написано на трёх языках: украинском, русском и польском.

"Бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", — говорится в публикации.

Там также изображены картинки с перечёркнутым флагом Украины, картой, на которой Крым — территория России. В сообщении предупредили каждого украинца о том, что его личные данные якобы уже отправлены в некий общий доступ, а "все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно".

Ранее Лайф рассказывал, что хакеры взломали электронную почту ФБР. Речь идёт о внешней учётной записи, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации.