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"Ждите худшего": Хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там угрозы

Послание сопровождается изображением перечёркнутого флага Украины. Адресованная жителям Незалежной надпись представлена на трёх языках.

14 января, 03:03

Фото © Pexels

Скриншот экрана © МИД Украины

Скриншот экрана © МИД Украины

Сайты Министерства образования и науки Украины, а также МИДа оказались взломанными неизвестными. Хакеры разместили там сообщение с угрозой, которое написано на трёх языках: украинском, русском и польском.

"Бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", — говорится в публикации.

Там также изображены картинки с перечёркнутым флагом Украины, картой, на которой Крым — территория России. В сообщении предупредили каждого украинца о том, что его личные данные якобы уже отправлены в некий общий доступ, а "все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно".

Украинское Минобороны обвинило Россию во взломе сайта ВМС

Украинское Минобороны обвинило Россию во взломе сайта ВМС

Ранее Лайф рассказывал, что хакеры взломали электронную почту ФБР. Речь идёт о внешней учётной записи, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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