"Ждите худшего": Хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там угрозы
Послание сопровождается изображением перечёркнутого флага Украины. Адресованная жителям Незалежной надпись представлена на трёх языках.
Фото © Pexels
Скриншот экрана © МИД Украины
Сайты Министерства образования и науки Украины, а также МИДа оказались взломанными неизвестными. Хакеры разместили там сообщение с угрозой, которое написано на трёх языках: украинском, русском и польском.
"Бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", — говорится в публикации.
Там также изображены картинки с перечёркнутым флагом Украины, картой, на которой Крым — территория России. В сообщении предупредили каждого украинца о том, что его личные данные якобы уже отправлены в некий общий доступ, а "все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно".
Ранее Лайф рассказывал, что хакеры взломали электронную почту ФБР. Речь идёт о внешней учётной записи, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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