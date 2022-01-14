В Алма-Ате задержали более двух тысяч участников беспорядков

Комендатура Алма-Аты сообщила, что в городе задержано уже более двух тысяч человек, причастных к недавним беспорядкам, в том числе мародёрствам, нападениями и другим преступлениям.

"Всего задержано 2 159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3 112 боеприпасов", — отметили в комендатуре.

Там добавили, что за сутки на пульт "102" поступило 754 сообщения, из них 175 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все эти сообщения были оперативно отработаны, заверили в информцентре комендатуры Алма-Аты.