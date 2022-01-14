В Алма-Ате задержали более двух тысяч участников беспорядков
После стабилизации обстановки республику начали покидать миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности.
Алма-Ата после беспорядков © ТАСС \ Гавриил Григоров
Комендатура Алма-Аты сообщила, что в городе задержано уже более двух тысяч человек, причастных к недавним беспорядкам, в том числе мародёрствам, нападениями и другим преступлениям.
"Всего задержано 2 159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3 112 боеприпасов", — отметили в комендатуре.
Там добавили, что за сутки на пульт "102" поступило 754 сообщения, из них 175 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все эти сообщения были оперативно отработаны, заверили в информцентре комендатуры Алма-Аты.
Трафик боевых вирусов: После погромов в Казахстане в руках радикалов может оказаться биологическое оружие
Как сообщал Лайф, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после погромов. По его словам, перед правительством стоит задача сделать так, чтобы город выглядел ещё лучше, чем раньше.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
Комментариев: 0