Трафик боевых вирусов: После погромов в Казахстане в руках радикалов может оказаться биологическое оружие Где и как могут использовать материалы, похищенные из разгромленной радикалами американской лаборатории в Алма-Ате, и кто предотвратит возможные теракты — теперь загадка для силовиков ОДКБ. 13 января, 21:40 Скриншот © Семён Пегов / "RT на русском" t.me/rt_russian

В российских СМИ появилось видео разгромленной американской биолаборатории в Казахстане, которую специалисты отнесли к третьему уровню опасности. В ней работают с крайне опасными бактериями и вирусами — чумы, псевдотуберкулёза, конго-крымской лихорадки, сибирской язвы. До 2020 года проходили исследования коронавирусов летучих мышей. Большая часть лаборатории находится под землёй, поскольку там должно сохраняться отрицательное давление, чтобы избежать утечки вирусов наружу. Но если выбиты окна, то все эти вирусы оказались в открытом доступе. Для террористов похитить такие биологические бомбы — лакомый кусок, который стоит миллионы долларов.

Военный корреспондент Семён Пегов, автор телеграм-канала @wargonzo, показал в репортаже выбитые окна одной из шести химико-биологических лабораторий на территории Казахстана. По его словам, власти республики отказались передавать объекты под охрану миссии ОДКБ. Миротворцы обеспечивают безопасность множества узлов связи и заводов, но объект, грозящий опасными инфекциями, оказался вне доступа военных. Здание обнесено высоким забором и колючей проволокой, но, по словам Пегова, охраняют его три человека.

Представившийся начальником службы безопасности чоповец отрицал погром экстремистов, но, судя по ещё не отремонтированным окнам, затянутым изнутри коврами и ДСП, это лишь слова. Рядом с лабораторией находится большой частный сектор, местные опасаются инфекций, передаёт Пегов.

Как известно из заявлений экс-заминистра обороны РК Амирбека Тогусова, с 2017 по 2020 год в этом центре исследовали коронавирусы летучих мышей. Это не может не вызывать серьёзную озабоченность. Поэтому, если наши миротворцы не смогли туда попасть, это серьёзный знак будущих проблем.

— Лаборатория называется Национальный институт особо опасных инфекций, там работают с такими заболеваниями, как чума, псевдотуберкулёз, конго-крымская геморрагическая лихорадка. Есть данные, что биолаборатория относится к третьему уровню (предпоследнему), очень высокому классу опасности. Большая её часть находится под землёй. Там должно сохраняться отрицательное давление, чтобы избежать поступления воздуха извне. Если там выбиты окна, как сообщали СМИ, то, соответственно, никакого отрицательного давления не сохранилось, — прокомментировал Лайфу бывший член Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию военный эксперт Игорь Никулин.

Получается, что особо опасные вирусы оказались в открытом доступе. Для террористов похитить такие биологические бомбы — большой подарок. Например, споры сибирской язвы или чуму. — Это стоит миллионы долларов и создаёт угрозу мировой стабильности. И поэтому позиция Казахстана, который не допускает российских миротворцев на такой объект, выглядит двусмысленной, — рассуждает Никулин. — Мы помогли им избежать сноса власти, а они взамен отказывают в доступе на потенциально опасный объект — не по-партнёрски.

Американцы должны быть кровно заинтересованы в безопасности оставшихся пяти биолабораторий. Они вложили туда больше 400 млн долларов и не собираются никуда уходить. Эксперт напомнил, что в 2020 году президент республики уже требовал сворачивания работ, но вскоре весь персонал вернулся на свои места.

— США нужны эти центры, чтобы проверять свои дальнейшие разработки бактерий и вирусов на конкретном генофонде, на людях, животных, растениях. Это репетиция биологической войны на сопредельной с нами территории Игорь Никулин Военный эксперт

Уступка Казахстана политике многовекторности подрывает не только его безопасность, но и грозит ближайшим соседям новыми бедами. Американцы заставили руководство республики подписать договор о неразглашении сведений о деятельности американских биолабораторий. В качестве примера Игорь Никулин называет следующее: когда США выделили грант на изучение бруцеллёза, в стране произошла совершенно не свойственная для данного региона вспышка этого заболевания, были выявлены штаммы из США и Западной Европы. Аналогичную историю наблюдали эксперты и с конго-крымской геморрагической лихорадкой в 2013-м.

У Израиля ещё в 90-е годы действовала программа по ликвидации военных вирусологов и ядерных физиков, которые работают с террористическими режимами. Игорь Никулин полагает, что необходимо решать вопрос, связанный с работой биолабораторий, расположенных по периметру России в республиках СНГ. В рамках ОДКБ уже создан Совет по биобезопасности, может быть, он повлияет на руководство азиатских стран бывшего СССР, чтобы начать процесс ликвидации таких опасных центров.

Охрана государственных и социально-значимых объектов Казахстана миротворцами ОДКБ. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Поскольку, из сообщений СМИ и соцсетей, местные жители видели людей в костюмах биологической защиты, можно полагать, что происходила эвакуация сотрудников, оборудования, а возможно, и боевых вирусов.

— Транспортировка подобных материалов требует особых мер, так что утечка теоретически могла произойти. Тем более мы знаем, что американцы не особо заморачиваются обеспечением безопасности исследований даже в "мирное" время. Напомню, в прошлые годы отмечались резкие скачки заболеваемости бруцеллёзом в Казахстане и Узбекистане, где находятся как минимум два подобных объекта, отмечались случаи появления сибирской язвы. То же происходило в Грузии, где функционирует Центр Лугара. Так что последствия незаконного проникновения или даже эвакуации лабораторий могут оказаться самыми непредсказуемыми Дмитрий Родионов Политолог

По мнению политолога Дмитрия Родионова, это касается не только жителей Казахстана, но и России, так как мы не только союзники, но и географические соседи. Возможно, молчание властей Казахстана связано с хорошей оплатой за сотрудничество со стороны Штатов, либо американцы чем-то шантажируют руководство Казахстана, которое не предпринимает серьёзных шагов по ликвидации этих центров. В этом случае в заложниках оказываются и жители республики, и россияне. — Ситуация со спасением казахстанского режима даёт нам право наконец разобраться в этой истории, которая много лет трепет нам нервы, — считает Родионов.

Авторы Елена Стафеева