Стадо коров чуть не затоптало британку из-за собаки

В Великобритании 55-летняя женщина чудом спаслась от гибели. Её едва насмерть не затоптало стадо коров, когда та вышла на прогулку с собакой и возлюбленным.

Как пишет Daily Mail, Янике Тведт в июле 2021 года отправилась прогуляться с Дэвидом Худом и их лабрадором по кличке Гусь в окрестностях города Машем, графство Йоркшир. Через некоторое время они наткнулись на стадо коров, в котором было около 30 голов, включая нескольких телят.

Одна из коров лягнула женщину после того, как увидела собаку. Вслед за этим животным агрессию стал проявлять и другие животные из стада: они повалили женщину на землю и пытались затоптать.

"Одна из них несколько раз поднималась на задние ноги и била меня передними", – вспоминает женщина.

Женщине поломали семь рёбер, повредили внутренние органы. Спаслась она только на дереве, которое стояло неподалёку. По словам пострадавшей, там она несколько раз теряла сознание. Как только коровы отошли, пара отправилась за помощью.