В Новосибирске перенесли концерт Тилля Линдеманна, против которого выступили горожане

В Новосибирске перенесли намеченный на 26 января концерт германского музыканта и фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом сообщается на странице музыканта в "Инстаграме". В качестве причины переноса указано ухудшение эпидемической обстановки.

"Эпидемическая ситуация в мире резко ухудшается. Вводятся новые ограничения на международные рейсы, въезд и пребывание участников группы и коллектива. А проведение концертов в период роста заболеваемости небезопасно для посетителей", — говорится в сообщении на странице Линдеманна.

Там отмечается, что, "к сожалению, в этих условиях" выступление музыкального коллектива в установленные сроки невозможно.