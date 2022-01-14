В Новосибирске перенесли концерт Тилля Линдеманна, против которого выступили горожане
Глава СКР Бастрыкин поручил местным следователям изучить доводы недовольных жителей города.
Тилль Линдеманн © Instagram / till_lindemann_official
В Новосибирске перенесли намеченный на 26 января концерт германского музыканта и фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом сообщается на странице музыканта в "Инстаграме". В качестве причины переноса указано ухудшение эпидемической обстановки.
"Эпидемическая ситуация в мире резко ухудшается. Вводятся новые ограничения на международные рейсы, въезд и пребывание участников группы и коллектива. А проведение концертов в период роста заболеваемости небезопасно для посетителей", — говорится в сообщении на странице Линдеманна.
Там отмечается, что, "к сожалению, в этих условиях" выступление музыкального коллектива в установленные сроки невозможно.
Как сообщал Лайф, ранее группа местных общественников выступила против концерта музыканта в Новосибирске. Они попросили депутатов Госдумы поддержать их и противодействовать "антикультурным явлениям", а также обратиться в Следственный комитет РФ. Затем председатель СК Александр Бастрыкин сам поручил проверить доводы активистов.
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