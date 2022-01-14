Миротворцы Армении, Таджикистана и Киргизии покинули Казахстан

Подразделения миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности из Армении, Таджикистана и Киргизии покинули Алма-Ату вслед за белорусскими. Они направились к местам своей постоянной дислокации, выполнив по договорённости с казахстанской стороной задачи по охране социально значимых объектов.

Как уточнили в Минобороны РФ, для возвращения домой армянских, белорусских и таджикских миротворцев были задействованы военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС России. Миротворцы Киргизии отправились в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.