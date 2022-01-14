Миротворцы Армении, Таджикистана и Киргизии покинули Казахстан
Киргизские военнослужащие отправились домой на своей технике, для транспортировки остальных использованы российские Ил-76.
Фото © Минообороны РФ
Подразделения миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности из Армении, Таджикистана и Киргизии покинули Алма-Ату вслед за белорусскими. Они направились к местам своей постоянной дислокации, выполнив по договорённости с казахстанской стороной задачи по охране социально значимых объектов.
Как уточнили в Минобороны РФ, для возвращения домой армянских, белорусских и таджикских миротворцев были задействованы военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС России. Миротворцы Киргизии отправились в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.
Последним предстоит преодолеть около 250 км до территории Киргизии. В составе колонны в том числе следуют и бронеавтомобили Dajiang.
Лайф рассказывал, что миротворческий контингент из Казахстана было решено выводить самолётами ВКС России. Было запланировано по 20 вылетов в день.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более десяти дней. Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.
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