Испанская Ла Лига пририсовала Крым Украине по требованию Киева

Карта Украины без Крыма, до исправления. Изображение с сайта laliga

Организаторы чемпионата Испании по футболу Ла Лига указали на сайте соревнований полуостров Крым как часть Украины, хотя изначально он там был изображён в составе России.

Карта Украины с Крымом, до исправления. Изображение с сайта laliga

К президенту организации Хавьеру Тебасу 13 января обратился посол Украины в Испании Сергей Погорельцев. Он указал главе ассоциации на "грубую ошибку".

"Посол Украины поднял вопрос о немедленном внесении коррективов в соответствующую карту, а также отметил необходимость соблюдения ассоциацией Ла-Лига политики непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым (название Крыма на Украине. — Прим. Лайфа) и г. Севастополь, а также санкционных ограничений в РФ", — говорится в сообщении Посольства Украины на странице в соцсети Facebook.

В украинском посольстве заявили, что будут держать этот вопрос на контроле. Позднее в карту были внесены исправления, и теперь Крым уже отображается как часть Украины.

Как сообщал Лайф ранее, экс-министр обороны Украины призвал Киев отказаться от мыслей "вернуть" Крым. Он также пожаловался на то, что в Донбассе царит "русский дух", ведь, согласно опросам, свыше 80 процентов населения региона хотели бы присоединиться к России.