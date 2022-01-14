Испанская Ла Лига пририсовала Крым Украине по требованию Киева
Украинский посол указал главе ассоциации на "грубую ошибку", и теперь в изображение на ресурсе ассоциации внесены коррективы.
Карта Украины без Крыма, до исправления. Изображение с сайта laliga
Организаторы чемпионата Испании по футболу Ла Лига указали на сайте соревнований полуостров Крым как часть Украины, хотя изначально он там был изображён в составе России.
Карта Украины с Крымом, до исправления. Изображение с сайта laliga
К президенту организации Хавьеру Тебасу 13 января обратился посол Украины в Испании Сергей Погорельцев. Он указал главе ассоциации на "грубую ошибку".
"Посол Украины поднял вопрос о немедленном внесении коррективов в соответствующую карту, а также отметил необходимость соблюдения ассоциацией Ла-Лига политики непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым (название Крыма на Украине. — Прим. Лайфа) и г. Севастополь, а также санкционных ограничений в РФ", — говорится в сообщении Посольства Украины на странице в соцсети Facebook.
В украинском посольстве заявили, что будут держать этот вопрос на контроле. Позднее в карту были внесены исправления, и теперь Крым уже отображается как часть Украины.
Как сообщал Лайф ранее, экс-министр обороны Украины призвал Киев отказаться от мыслей "вернуть" Крым. Он также пожаловался на то, что в Донбассе царит "русский дух", ведь, согласно опросам, свыше 80 процентов населения региона хотели бы присоединиться к России.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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