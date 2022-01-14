В Саратове проверили все школы и не нашли взрывчатку
Мэрия отменила накануне занятия из-за анонимных сообщений о минировании зданий.
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Проверка зданий всех школ Саратова, которые 13 января получили сообщения о минировании, завершена. Опасных и взрывных предметов не обнаружено, рассказали в мэрии.
"Обследование всех зданий школ завершено ночью, подозрительных и опасных предметов не обнаружено. Сегодня занятия в образовательных учреждениях возобновляются", — отметили в пресс-службе городской администрации.
Лайф сообщал, что 12 января школы Екатеринбурга были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Затем волна информации о ложных минированиях прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки по этому факту.
Ранее клинический психолог Михаил Хорс рассказал, как подготовить ребёнка к массовым эвакуациям в школах и не впадать в крайности при донесении до детей информации.
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