В Саратове проверили все школы и не нашли взрывчатку

Проверка зданий всех школ Саратова, которые 13 января получили сообщения о минировании, завершена. Опасных и взрывных предметов не обнаружено, рассказали в мэрии.

"Обследование всех зданий школ завершено ночью, подозрительных и опасных предметов не обнаружено. Сегодня занятия в образовательных учреждениях возобновляются", — отметили в пресс-службе городской администрации.