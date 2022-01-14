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В Саратове проверили все школы и не нашли взрывчатку

Мэрия отменила накануне занятия из-за анонимных сообщений о минировании зданий.

14 января, 04:11

Фото © Shutterstock

Проверка зданий всех школ Саратова, которые 13 января получили сообщения о минировании, завершена. Опасных и взрывных предметов не обнаружено, рассказали в мэрии.

"Обследование всех зданий школ завершено ночью, подозрительных и опасных предметов не обнаружено. Сегодня занятия в образовательных учреждениях возобновляются", отметили в пресс-службе городской администрации.

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Лайф сообщал, что 12 января школы Екатеринбурга были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Затем волна информации о ложных минированиях прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки по этому факту.

Ранее клинический психолог Михаил Хорс рассказал, как подготовить ребёнка к массовым эвакуациям в школах и не впадать в крайности при донесении до детей информации.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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