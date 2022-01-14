Эксперт Черкашина заверила в способности всех российских ПЦР-тестов выявлять "омикрон"

Все тест-системы на коронавирус, применяемые в России, способны выявлять этот возбудитель ковида вне зависимости от его разновидности. В этом заверила глава научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

"Выявлять коронавирус с целью установки диагноза CoViD-19 способны все ПЦР-тест-системы независимо от того, каким вариантом заразился человек: "дельта" или "омикрон", — сказала Черкашина в интервью РИА "Новости".

Она отметила, что эти тесты направлены на ту часть генома нового коронавируса, которая "не подвергается таким частым изменениям и остаётся практически постоянной". В то же время зачастую специалистам нужно отличать "омикрон" от "дельты" для контроля развития заболеваемости.