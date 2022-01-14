Эксперт Черкашина заверила в способности всех российских ПЦР-тестов выявлять "омикрон"
По её словам, эти препараты ориентированы на ту часть вируса, которая не часто подвергается изменениям.
© Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Все тест-системы на коронавирус, применяемые в России, способны выявлять этот возбудитель ковида вне зависимости от его разновидности. В этом заверила глава научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.
"Выявлять коронавирус с целью установки диагноза CoViD-19 способны все ПЦР-тест-системы независимо от того, каким вариантом заразился человек: "дельта" или "омикрон", — сказала Черкашина в интервью РИА "Новости".
Она отметила, что эти тесты направлены на ту часть генома нового коронавируса, которая "не подвергается таким частым изменениям и остаётся практически постоянной". В то же время зачастую специалистам нужно отличать "омикрон" от "дельты" для контроля развития заболеваемости.
"Секвенировать или тестировать новыми тест-системами образцы от всех заболевших подряд — для этого нет необходимости, достаточно анализировать какую-то часть популяции, до пяти-десяти процентов заболевших в регионе", — пояснила Черкашина.
Лайф сообщал, что в России ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
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