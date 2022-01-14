Гинцбург заявил, что благодаря "Спутнику V" перенёс "омикрон" незаметно

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что заразился штаммом коронавируса "омикрон", но не заболел, так как вакцинирован. По его словам, вероятно, такой же эффект ожидает и других людей, привитых "Спутником V".

"Те, кто привит "Спутником", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом "омикрон", и, может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на "омикроне", — заявил Гинцбург в интервью РИА "Новости".

Он рассказал, что о заражении "омикроном" узнал уже после поездки за рубеж — на это указали вируснейтрализующие антитела к этому штамму. Их титр в крови оказался очень высок.

"То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован "Спутником V", — добавил учёный.