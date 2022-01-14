Минобороны Британии заявило, что их субмарин не было в районе гибели "Курска"
Трагедия с российской подлодкой произошла в Баренцевом море 12 августа 2000 года.
Фото © ТАСС / ЕРА
Субмарин Королевского военно-морского флота Великобритании не было в районе катастрофы российской подлодки "Курск" в 2000 году. Об этом заявили в секретариате командования ВМФ Соединённого Королевства.
"Что касается вашего запроса с просьбой подтвердить, что "какая-то атомная субмарина Королевского флота Великобритании находилась в Баренцевом море 12 августа 2000 года", то я могу подтвердить, что у Министерства обороны нет записей, удовлетворяющих эту часть вашего запроса", — говорится в письменном ответе, направленном в адрес РИА "Новости".
В Минобороны Великобритании также рассказали, что данные из архива официальных отчётов о заседании британского Парламента от 14 ноября 2000 года говорят, что в тот день министр по вопросам Европы Кит Ваз, отвечая на вопрос члена Парламента относительно сообщений о вовлечённости британской подлодки в крушение "Курска", заявил, что занимавший в то время пост министра обороны королевства Джефф Хун уже заверил российского коллегу, что британских подлодок в зоне крушения не было.
"Государственный министр по международным делам не делал представлений России в связи с заявлениями, что британская субмарина была вовлечена в катастрофу "Курска". Министр обороны, который курировал этот вопрос, уже заверил министра обороны России, что субмарин Королевского военно-морского флота не было в этом районе, когда затонула подлодка "Курск", — следует из данных архива Парламента.
"Погибла в бою": Журналист Мамонтов согласился с версией адмирала Попова о причинах крушения "Курска"
Подводный ракетоносный крейсер проекта 949А "Антей" К-141 "Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Официально причиной крушения был назван взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины. Несколько дней весь мир ждал, что подводников спасут, но этого не произошло. На борту субмарины находилось 118 человек, все они погибли. К 20-летию со дня катастрофы Лайф снял документальный фильм.
Комментариев: 0