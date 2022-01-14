Инфекционист Чуланов назвал пустым занятием измерение антител к ковиду перед вакцинацией

Принимать решение о вакцинации на основании измерения антител — не научно, это пустое занятие. Таким мнением поделился главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в беседе с РБК.

"Самое правильное — просто вакцинироваться в соответствии с теми рекомендациями, которые даны сейчас Минздравом, — через полгода. В этом случае мы достигнем максимального результата — и индивидуального, и популяционного. <...> Определять количество антител — пустое занятие с точки зрения принятия решения о вакцинации", — отметил специалист.

Озвучивались мнения, что если у человека есть антитела на уровне 300 международных единиц (BAU), то с вероятностью 80% он не заразиться, напомнил Чуланов. Однако он подчеркнул, что измерение антител и принятие решения — прививаться или нет, — исходя из этого, не имеют под собой научных обоснований. Эксперт также отметил, что тесты на вируснейтрализацию доступны лишь единичным лабораториям.