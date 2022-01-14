Главу турфирмы в Хабаровском крае отправили в колонию за обман 86 человек

Суд в Хабаровском крае вынес приговор руководителю туристической фирмы за мошенничество с путёвками на 12,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя туристической фирмы. Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление данных, повлёкшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах). <...> Суд приговорил виновную к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 45-летняя жительница Хабаровска вместе с другими злоумышленниками предоставила в налоговый орган сведения о подставном лице как о единственном учредителе и директоре ООО "Райдо". С октября 2019 года по сентябрь 2020 года она выдавала липовые туристические путёвки, при этом не бронируя у операторов готовые турпродукты. Потерпевшими по делу признаны 86 граждан, а ущерб оценивается в сумму более 12,6 миллиона рублей.