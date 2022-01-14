В США обвинили Россию в использовании мирной торговли "в злонамеренных целях"

Россия и многие другие страны используют мирную торговлю в "злонамеренных целях", считает новый помощник министра торговли в Бюро промышленности и безопасности (BIS) США Мэттью Аксельрод. Об этом он заявил в ходе своего выступления по случаю утверждения своей кандидатуры Сенатом. Как пишет RT, бюро является агентством Минторга США, которое занимается вопросами, связанными с национальной безопасностью и высокими технологиями.

"Для меня честь возглавить высокоэффективную команду профессионалов по вопросам национальной безопасности в Управлении экспортного контроля в условиях нашего противостояния усилиям Китая, России, Ирана, негосударственных субъектов и так далее по использованию мирной торговли в злонамеренных целях", — сказал Аксельрод.

В свою очередь Теа Розман-Кендлер, его коллега, которая тоже стала помощником министра, отметила, что BIS занимается вопросами национальной безопасности, внешней политики и экономики. Бюро реагирует на вызовы, "связанные в числе прочего с Китаем, Россией, цепочками поставок, а также перспективными и основополагающими технологиями".

Глава Минторга США Джина Раймондо добавила, что Бюро промышленности и безопасности занимает важную роль в соперничестве Штатов с Китаем, а также в укреплении американского технологического первенства.