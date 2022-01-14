Правоохранители продолжают поиски семи человек, которые пропали во время массовых беспорядков в Алма-Ате. Об этом сообщает телеграм-канал "Алматинская трагедия", созданный в Казахстане для распространения официальной информации, со ссылкой на местный Департамент полиции (ДП).

"С 4 января 22 человека официально числятся как без вести пропавшими. О них официально заявляли в полицию. Из них нашлись 15 человек. Местонахождение остальных семи человек устанавливается. По всем случаям заведены разыскные дела, проводятся оперативные-поисковые мероприятия", — говорится в сообщении.