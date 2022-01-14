Из 22 человек нашли 15: Правоохранители ищут семерых пропавших без вести после беспорядков в Алма-Ате
Всего с 4 января пропали 22 человека, о которых официально заявляли в полицию. Из них нашлись только 15.
© LIFE / Антон Старков
Правоохранители продолжают поиски семи человек, которые пропали во время массовых беспорядков в Алма-Ате. Об этом сообщает телеграм-канал "Алматинская трагедия", созданный в Казахстане для распространения официальной информации, со ссылкой на местный Департамент полиции (ДП).
"С 4 января 22 человека официально числятся как без вести пропавшими. О них официально заявляли в полицию. Из них нашлись 15 человек. Местонахождение остальных семи человек устанавливается. По всем случаям заведены разыскные дела, проводятся оперативные-поисковые мероприятия", — говорится в сообщении.
В ДП порекомендовали обращаться насчёт пропавших в городе в управления полиции районов по месту жительства или районов, где человека в последний раз видели.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную. Первые миротворцы покинули казахскую территорию уже 13 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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